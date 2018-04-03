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В России     03.04.2018 12:14

Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменяются заксобранием

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Теги:  Екатеринбург  мэр  Ройзман  выборы  прямые выборы  отмена 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - - Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло изменение в важный для региона закон - об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом сообщили в областном парламенте. Ранее законопроект, внесенный губернатором региона, одобрил профильный комитет парламента.

Руководитель администрации региона Владимир Тунгусов, представлявший законопроект, сказал, что это «позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере».

Выступивший на заседании перед голосованием мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что, если депутаты примут этот закон, «он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга».

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Теги: 
Екатеринбург  мэр  Ройзман  выборы  прямые выборы  отмена 

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