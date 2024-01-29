2 февраля — Mossovetinfo.ru — В России «к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на которых работает 3,5 миллиона человек», «в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест», «если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя». Об этом президент России Владимир Путин сообщил 2 февраля на встрече с активом участников форума «Всё для победы!», который прошел на территории АО «Тулаточмаш», сообщает пресс-служба президента России
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«У нас к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на которых работает 3,5 миллиона человек. Много. Но если иметь в виду, что кроме этих, чисто оборонных, предприятий ещё десять тысяч предприятий так или иначе связаны с оборонкой, являются их смежниками, их в какой-то части подрядчиками, то можно себе представить, что это такое, (что) за армия.
Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест, более полумиллиона рабочих мест. Но это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причём работают напряжённо. Работают в две, а в некоторых местах в три смены.
Во-первых, это высокотехнологичные комплексы, это научно-исследовательские организации, конструкторские бюро. Оборонка требует высокого уровня квалификации от инженерных кадров и от рабочих кадров, потому что это почти всё – высокотехнологичное производство.
Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причём не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства. Вот кто быстрее это всё делает, тот и побеждает. Это сегодняшняя особенность ведения вооружённой борьбы. И наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы.
Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – там в чём-то оно и уступает. Кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя», говорится в стенограмме сообщения о встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
Фото: С участниками встречи с активом форума «Всё для победы!». Фото: Александр Казаков, РИА Новости, сайт президента России