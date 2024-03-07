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В России
11.03.2024, 16:13
Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве от 1956 года
11 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 11.03.2024 № 40-ФЗ о денонсации...
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В России
09.03.2024, 08:45
Сегодня ночью Минобороны уничтожило 47 БпЛА
9 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c при...
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В России
07.03.2024, 11:16
Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 7,5% для более 4 миллионов человек
7 марта — Mossovetinfo.ru — C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Постановление от 5 марта 2024 год...