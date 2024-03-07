Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве от 1956 года

11 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 11.03.2024 № 40-ФЗ о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.



Федеральный закон от 11.03.2024 № 40-ФЗ "О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.



Денонсированное соглашение было подписано в 1956 году. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Поскольку Россия является правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.



Необходимость денонсации документа продиктована тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.