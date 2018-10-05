5 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и премьер-Министр страны Дмитрий Медведев поздравили российских педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя.



«Нелёгкий, но благородный и востребованный труд учителя и наставника во все времена пользовался в нашей стране особым почётом. Именно от вас, вашей мудрости, терпения, самоотдачи во многом зависит личностное и профессиональное становление подрастающего поколения, активная общественная и жизненная позиция юных граждан», - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.



«Для каждого из нас это повод еще раз выразить вам свою огромную любовь, благодарность и уважение. Искренне желаю, чтобы ваш труд был всегда оценен по достоинству. Счастья вам, здоровья и благополучия», - написал в поздравительной телеграмме, размещенной на официальном сайте правительства России, Дмитрий Медведев.



День учителя отмечается в России с 1965 года. С 1994 года, согласно указу президента России, День учителя отмечается 5 октября.