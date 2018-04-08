8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили православных христиан с Пасхой.



В поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля, в частности, говорится:



«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи».



Собянин, в частности, отметил следующее:



«Святая Пасха вселяет в наши души уверенность и напоминает об абсолютной ценности любви и милосердия… Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким радостного настроения, крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго».



В Москве богослужения прошли в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви, девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и в воскресенье.