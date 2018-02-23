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В России     23.02.2018 16:51

Путин на церемонии в Кремле передал Золотую Звезду Героя России родственникам Романа Филипова

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Теги:  Филипов  Роман Филипов  Герой  Сирия  Путин  Кремль  награждение  стенограмма 

23 февраля /Mossovetinfo.ru/. В Кремле, 23 февраля, на церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин передал Золотую Звезду Героя России родственникам Романа Филипова - военного лётчика пилота Су-25СМ, гвардии майора, геройски погибшего в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда», - сказал Путин в ходе церемонии в Кремле.

ИА «Моссовет» публикует фрагмент стенограммы выступления Владимира Путина 23.02.2018 г.:

«Сегодня хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал своё воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу.
Именно таким – мужественным воином, настоящим офицером – был и гвардии майор Роман Филипов. Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца – стал военным лётчиком. И всегда – в годы учёбы, в период службы на Дальнем Востоке, сражаясь в сирийском небе, – стремился быть среди лучших, был для сослуживцев настоящим боевым товарищем.
Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине.
Сегодня в этом зале родные Романа – это его родители, Елена Викторовна и Николай Серафимович, и его вдова Ольга Сергеевна. Для близких, друзей, боевых товарищей гибель Романа – невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына. Русского офицера. Сына своего Отечества.
За героизм и мужество гвардии майор Филипов удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» сегодня будет вручена его родным».

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Теги: 
Филипов  Роман Филипов  Герой  Сирия  Путин  Кремль  награждение  стенограмма 

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