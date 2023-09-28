Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым обсудил формирование добровольческих подразделений для СВО

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, на встрече в четверг с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба группы "Вагнер"Андреем Трошевым обсудил вопросы формирования добровольческих подразделений для СВО, вопросы социального характера и социальные гарантии защитников Отечества. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.



"На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.



Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - сказал Путин, открывая встречу.



Социальные гарантии для всех защитников Отечества должны быть абсолютно одинаковыми, сказал Путин в начале встречи.



"Кстати говоря, в этой связи хотел бы с Вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми Вы воевали вместе, и сейчас ещё продолжаете выполнять эти боевые задачи.



У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим.



Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идёт эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит", - сказал Путин.



Фото - сайт Кремля