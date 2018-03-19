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В России     19.03.2018 07:34

Путин набрал на выборах президента России более 76% голосов - ЦИК

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Теги:  ЦИК  выборы  выборы президента  выборы 2018  Владимир Путин  Путин  результаты выборов 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав после обработки 99,75% бюллетеней 76,67% голосов. Соответствующие данные опубликовал ЦИК.

Далее с большим отставанием следуют Павел Грудинин (11,79%), Владимир Жириновский (5,66%), Ксения Собчак (1,67%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

Согласно последним данным, явка избирателей составила около 67%, что на полтора процента выше явки 2012 года. Окончательные итоги выборов подведут позднее.


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Карта места

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Теги: 
ЦИК  выборы  выборы президента  выборы 2018  Владимир Путин  Путин  результаты выборов 

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