Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     02.02.2018 09:58

Путин обещал ТПП найти застрявший законопроект о выставочной деятельности

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Минпромторг  правительство Россиии  законопроект  власть  эффективность 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Найти «потерявшийся» законопроект о ярморочно-выставочной деятельности пообещал в четверг в Ростове на Дону на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов президент России Владимир Путин.

Выступая на заседании заседание президиума Государственного совета, посвящённому перспективам развития промышленного потенциала регионов России глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой активизировать процесс принятия закона о ярмарочно-выставочной деятельности, который «застрял в правительстве».

«Мы вместе с Минпромторгом подготовили концепцию развития выставочной деятельности и проект закона. Концепцию приняли, а проект закона где-то застрял. И до сегодняшнего дня, несмотря, что история, в общем-то, уже достаточно длинная, он так и не принят. Хотели бы попросить у Вас все-таки подтолкнуть этот вопрос, потому что, на наш взгляд, он, конечно, мог бы усилить и промышленный потенциал наших регионов», - сообщает пресс-служба Кремля в стенограмме заседания, прошедшего под председательством Владимира Путина.

«Хорошо, поищем, не иголка. Найдем», - ответил Путин, после того, как уточнил, что законопроект находится ни в Минпродторге.

В своем выступлении также Катырин напомнил, что создание законопроекта было поддержано Путиным два года назад. «У нас проходит в год 38 тысяч ярмарок с объемом реализации в 500 миллиардов рублей. То есть вся эта выставочно-ярмарочная отрасль достаточно и объемна, и значима, но она не имеет под собой нормативно-правовой базы. Два года назад на съезде Палаты, я думаю, Вы помните, Владимир Владимирович, Вы поддержали нашу инициативу о том, чтобы создать такую нормативно-правовую базу», - сказал Катырин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Минпромторг  правительство Россиии  законопроект  власть  эффективность 

Возврат к списку

Лента новостей

13:58 В России Определена двадцатка лучших проектов стандартного жилья в России

13:45 Власть Нуждающиеся москвичи смогут подать заявление на материальную помощь в МФЦ по экстерриториальному принципу

13:31 В мире В Китае стартовал сезон «Чуньюнь»

12:43 Город 8 февраля власти Подмосковья проведут тематический прием граждан по вопросам ЖКХ

12:42 Мнения Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю Путина за высказывания в поддержку кандидата в президенты

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru