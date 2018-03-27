27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В День траура 28 марта на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телевидения предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.



Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, многие из которых дети.