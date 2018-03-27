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В России     27.03.2018 13:26

Путин объявил 28 марта Днем траура по погибшим в результате пожара в Кемерово

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Теги:  День траура  траур  Путин  Владимир Путин  Кемерово 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В День траура 28 марта на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телевидения предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, многие из которых дети.


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Карта места

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Теги: 
День траура  траур  Путин  Владимир Путин  Кемерово 

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