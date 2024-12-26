Путин обязал нелегальных мигрантов уехать из России до 30 апреля или легализоваться

30 декабря — Mossovetinfo.ru — Иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу. В документе уточняется, что право на добровольный выезд или легализацию предоставляется в период с 1 января по 30 апреля 2025 года.



Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Текст Указа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.



В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях, согласно указу Президента № 1126, «прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации».



Положения указа в части, касающейся выезда из РФ, как следует из пункта 2 указа, не применяются к иностранным гражданам, если они изъявили желание урегулировать свое правовое положение в России и соответствуют следующим условиям:



а) такие граждане предоставили свои биометрические персональные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации либо прошли идентификацию по биометрическим персональным данным;



б) такие граждане прошли медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в течение одного года до даты подачи заявления;



в) такие граждане представили предусмотренный статьей 1 5 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «O правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на соответствующем уровне;



г) такие граждане добровольно погасили имеющиеся задолженности по обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;



д) в отношении таких граждан отсутствуют основания отказа в выдаче или аннулирования патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство либо основания отказа в выдаче или аннулирования визы.



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