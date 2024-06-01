Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий

12 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил в общей сложности 87 генеральских званий, специальных военным, росгвардейцам, сотрудникам полиции, юстиции и таможенной службы. Еще восемь адмиральских званий получили военные ВМФ России.



Также этим указом присвоены генеральские звания, специальные звания, классные чины сотрудникам, работникам специальной противопожарной службы, прокуратуры, военной прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний.



Указ Президента Российской Федерации от 11.06.2024 № 472 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов» опубликован 12 июня на портале правовой информации.





