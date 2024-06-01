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12.06.2024, 08:21
Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий
12 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил в общей сложности 87 генеральских званий, специа...
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04.06.2024, 08:32
Велотрек на западе Москвы, в Крылатском, обращают в госсобственность через суд
4 июня — Mossovetinfo.ru — Прокуратура требует отдать государству велотрек, который построили к Олимпиаде 1980 года, с...
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В России
01.06.2024, 09:06
Самолёты ВКС России доставили освобождённых из плена военных в Москву
1 июня — Mossovetinfo.ru — В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвра...