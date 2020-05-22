22 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране призвал быть готовым к возможной второй волне пандемии коронавируса.



«Нам нужно думать о том, что говорят специалисты. Что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября - ноябрь. Мы должны быть готовыми и к такому развитию ситуации», - сказал Путин.



По официальным данным, в России на утром 22 мая зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.