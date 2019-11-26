Другие материалы
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В России
27.11.2019, 14:19
Путин открыл движение по скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по восьмому участку скоростной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург. С открытием участка от...
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В России
27.11.2019, 11:11
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в декабре - Минздрав
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в декабре, а пик заболеваемости придется на январь – начало февраля, заявила министр здравоохранения России Ве...
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В России
26.11.2019, 11:01
Закон об обязательной идентификации домашних животных внесут в Госдуму до конца года
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об обязательной идентификации домашних животных, разработанный Минсельхозом, будет внесен в Госдуму до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу ...