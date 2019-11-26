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В России     27.11.2019 14:19

Путин открыл движение по скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург

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Теги:  Владимир Путин  дороги  Москва  Санкт-Петербург  открытие 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по восьмому участку скоростной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург. С открытием участка открылось движение по всей протяженности новой трассы

Трасса, протяженностью 669 километров, проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Трасса будет платной, она построена без одноуровневых перекрестков и с минимальным количеством развязок. Практически на всем протяжении трасса имеет по две полосы движения в каждую сторону, а возле Москвы и Санкт-Петербурга количество полос еще больше

В настоящее время скоростной режим на трассе ограничен 110 км/ч, однако к лету 2020 года его увеличат до 130 км/ч. Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет примерно за 5,5 часа.

Новая трасса должна стать альтернативой трассе М10 «Россия», которая сильно загружена. При этом обе трассы пересекаются в нескольких местах, что позволит водителям использовать отдельные участки платной трассы.

Ранее сообщалось, что проехать по новой трассе от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за 1,3-2 тысячи рублей в зависимости от дня недели и наличия транспонденра.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  дороги  Москва  Санкт-Петербург  открытие 

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