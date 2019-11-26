27 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по восьмому участку скоростной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург. С открытием участка открылось движение по всей протяженности новой трассы



Трасса, протяженностью 669 километров, проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Трасса будет платной, она построена без одноуровневых перекрестков и с минимальным количеством развязок. Практически на всем протяжении трасса имеет по две полосы движения в каждую сторону, а возле Москвы и Санкт-Петербурга количество полос еще больше



В настоящее время скоростной режим на трассе ограничен 110 км/ч, однако к лету 2020 года его увеличат до 130 км/ч. Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет примерно за 5,5 часа.



Новая трасса должна стать альтернативой трассе М10 «Россия», которая сильно загружена. При этом обе трассы пересекаются в нескольких местах, что позволит водителям использовать отдельные участки платной трассы.



Ранее сообщалось, что проехать по новой трассе от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за 1,3-2 тысячи рублей в зависимости от дня недели и наличия транспонденра.