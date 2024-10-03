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В России     15.10.2024 16:10

Путин передал холдинг производителя консервов «Главпродукт» во временное госуправление

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Теги:  «Главпродукт»  Путин  указ  госуправление  консервы  «Промсельхозинвест»  Universal Beverage Company 

15 октября — Mossovetinfo.ru — Компании холдинга «Главпродукт», которые производят, в основном, консервы, переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ от 15.10.2024 № 890 подписал президент России Владимир Путин, указ опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня опубликования.

В числе переданных под временное управление Росимущества активов - 100% акций дочерних компаний «Промсельхозинвест» и «Главпродукт», а также ассоциированные с ними компании и их доли. Речь идет о компаниях, производящих в основном мясные, рыбные, молочные и овощные консервы, растительные масла и слабоалкогольные коктейли.

Собственником холдинга через ООО «Промсельхозинвест» является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company. Холдинг «Главпродукт» был основан в 1999 году через американскую компанию Universal Beverag. Его предприятия расположены в Краснодарском крае, Ярославской, Орловской, Вологодской, Рязанской и Московской областях. 

На официальном сайте «Главпродукт» в разделе «О компании» сообщается:

«Главпродукт» — ведущий российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
Компания производит самый большой ассортимент консервов в России: более 500 наименований.
Консервы «Главпродукт» соответствуют самым высоким стандартам качества. Компания работает с надежными, проверенными поставщиками сырья и крупнейшими фермерскими хозяйствами. Все сырье и специи проходят тщательный отбор и контроль качества.
«Главпродукт» бережно хранит традиции и производит легендарные тушенку и сгущенку в строгом соответствии рецептуре ГОСТ из лучших ингредиентов.
Заводы компании сертифицированы на соответствие Международному стандарту качества ГОСТ Р ИСО 22000. Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами испытаний государственных органов, золотыми и серебряными медалями крупнейших международных выставок, почетными дипломами Минсельхоза РФ.
Консервы «Главпродукт» знают и покупают миллионы российских семей. Марка многократно номинировалась на звание «Любимого бренда россиян». Среди богатого ассортимента каждый обязательно найдет то, что нужно именно ему.
«Главпродукт» — вкус и качество для всей семьи!

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Теги: 
«Главпродукт»  Путин  указ  госуправление  консервы  «Промсельхозинвест»  Universal Beverage Company 

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