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В России     18.03.2018 21:24

Путин побеждает на выборах президента России, набирая более 70% голосов - ЦИК

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Теги:  выборы  выборы президента России  выборы 2018  Владимир Путин  результаты выборов  ЦИК 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Действующий президент России Владимир Путин набирает 71,97% голосов на выборах главы государства после обработки 21,33% протоколов. Соответствующие данные опубликовал ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (15,9%), третью строчку занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,9%).

Далее с большим отставанием следуют Ксения Собчак (1,3%), Григорий Явлинский (0,77%), Сергей Бабурин (0,62%), Максим Сурайкин (0,61%) и Борис Титов (0,59%).

Выборы президента России прошли 18 марта. Глава государства избирается сроком на шесть лет.


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Теги: 
выборы  выборы президента России  выборы 2018  Владимир Путин  результаты выборов  ЦИК 

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