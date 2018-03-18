18 марта. Mossovetinfo.ru – Действующий президент России Владимир Путин набирает 71,97% голосов на выборах главы государства после обработки 21,33% протоколов. Соответствующие данные опубликовал ЦИК РФ.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (15,9%), третью строчку занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,9%).
Далее с большим отставанием следуют Ксения Собчак (1,3%), Григорий Явлинский (0,77%), Сергей Бабурин (0,62%), Максим Сурайкин (0,61%) и Борис Титов (0,59%).
Выборы президента России прошли 18 марта. Глава государства избирается сроком на шесть лет.
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