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В России     19.05.2021 17:05

Путин поддержал предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь.

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Теги:  Владимир Путин  Единая Россия  перепись населения  перенос 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин согласился с предложением «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С предложением выступил секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак в ходе совещания у президента. По мнению Турчака, перепись необходимо сдвинуть, так как в сентябре в России начнется предвыборная компания, а если по домам одновременно пойдут и агитаторы, и переписчики, это может вызвать раздражение граждан и создать напряжение.

Первоначально планировалось провести перепись населения в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести ее на апрель. Позднее было принято решение о еще одном переносе - на сентябрь.


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Теги: 
Владимир Путин  Единая Россия  перепись населения  перенос 

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