Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

31 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года.



«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в документе.



Призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.



Исключение касается тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе.



Призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля, ему подлежат 150 тыс. человек.



Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.



На минувшей неделе в ходе брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский было сообщено, что срок военной службы по весеннему призыву составит 12 месяцев. Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 15 апреля.



Также сообщено, что в пункты дислокации подразделений Вооружённых Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.



«Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска», - уточнил Цимлянский.