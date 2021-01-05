5 января 2021 г. Mossoverinfo.ru - Указ о создании фонда "Круг добра" для помощи детям с тяжелыми заболеваниями находится на подписании у президента РФ Владимира Путина. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, он сообщил во вторник на совещании по социальным вопросам.
"Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить именно об этих проблемах, причём в самом широком смысле этого слова, и прежде всего о таких из них, которые затрагивают людей, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства", - сказал В.Путин открывая совещание
в режиме видеоконференции.
"У меня на столе лежит проект Указа о создании фонда – мы договаривались об этом – Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра»", - приводит слова Путина сайт президента России.
Президент отметил в своем выступлении, что все перечни, регламенты, другие вопросы работы фонда "Круг Добра" будут корректироваться, пополняться в ходе работы фонда. "Безусловно, все эти перечни носят предварительный характер. Они будут утверждены, но это не значит, что они будут абсолютно постоянными. Они будут пополняться в ходе работы фонда «Круг добра»", - сказал Путин.
По словам президента, "сформирован перечень заболеваний из 30 наименований. Кроме того, к этим заболеваниям сформирован перечень лекарственных препаратов из 41 наименования, и предполагается, что в категорию детей, которые должны будут получить лечение, должны попасть четыре тысячи наших маленьких пациентов".
Для обеспечения дорогостоящими лекарствами эти категории детей "в составе резерва федерального бюджета сформированы финансовые ресурсы в объеме 60 миллиардов рублей". В дальнейшем фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год.
Фото: пресс-служба президента РФ