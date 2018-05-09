9 мая. Mossovetinfo.ru – Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, Россия не позволит этого сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.



«…Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю», - сказал Путин, речь которого опубликована на сайте Кремля.



«Мы не позволим сделать это. Никогда. Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму», - подчеркнул президент России.



Глава Государства отметил, что «Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнёрству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете».