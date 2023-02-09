Другие материалы
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В России
09.03.2023, 15:00
Путин поразился хищениям с "Пушкинских карт", схемам с "мертвыми душами"
9 марта. Mossovetinfo.ru - Глава Росфинмониторига Юрий Чиханчин в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил о мошеннических схемах с "мертвыми душами", которые применялись для присв...
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В России
10.02.2023, 12:30
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
10 февраля, Mossovetinfo.ru - Россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, - сообщает ТАСС, соо ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака. "Н...
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В России
09.02.2023, 07:38
Ночью «сбиты все девять» украинских беспилотников атаковавших Брянскую область - губернатор
9 февраля, Mossovetinfo.ru - Система ПВО отразила атаку и сбила 9 украинских беспилотников (БПЛА), атаковавших в ночь на 9 февраля территорию Стародубского муниципального округа в Брянской области, со...