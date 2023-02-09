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В России     09.03.2023 15:00

Путин поразился хищениям с "Пушкинских карт", схемам с "мертвыми душами"

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Теги:  Пушкинские карты  мошенничество  мертвые души  Росфинмониторинг  Путин  ФСБ 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Глава Росфинмониторига Юрий Чиханчин в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным сообщил о мошеннических схемах с "мертвыми душами", которые применялись для присвоения средств с "Пушкинских карт" и программы туристического кешбэка, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля.

"Что не сделаешь - везде жулики появляются", - констатировал Президент. "Ну, как только появляется возможность, так сразу появляются люди, поэтому мы в этом направлении работаем", - ответил Чиханчин.
По словам руководителя службы, сейчас обвиняемые и их активы арестованы, работа ведется совместно с ФСБ.

Преступная группа через подставных людей присвоила 100 млн рублей программы "Пушкинская карта". "Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было", - пояснил Чиханчин, сообщив также, что сейчас обвиняемые и их активы арестованы, работа ведется совместно с ФСБ. "Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", - добавил Чиханчин.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, программа "Пушкинская карта" стартовала в России с 1 сентября 2021 года.

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Теги: 
Пушкинские карты  мошенничество  мертвые души  Росфинмониторинг  Путин  ФСБ 

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