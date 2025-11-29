Другие материалы
-
В России
08.12.2025, 18:43
Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике
8 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Совета при Президенте по ст...
-
В России
01.12.2025, 12:13
Безвизовый режим для граждан Китая с гостевым или деловым визитом введен с 1 декабря
1 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе при...
-
В России
29.11.2025, 14:06
Террористический акт на магистральном газопроводе Московской области предотвращен ФСБ России
29 ноября — Mossovetinfo.ru — ФСБ России предотвращен террористический акт на магистральном газопроводе Московской...