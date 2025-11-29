Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике

8 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам на котором поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике в рамках плана, подготовленного Правительством и подразумевающего «создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров». Об этом сообщает пресс- служба Кремля.



«План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых. Это вторая системная задача перед Правительством и региональными командами на 2026 год.



Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты Федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах. Дополнительно заострить их на сокращение разрыва в уровне экономических потенциалов субъектов Федерации», - отмечается в сообщении.

