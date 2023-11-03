Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. В ходе совещания было принято решение о продлении моратория на проверки бизнеса в 2024 году, кроме объектов повышенной опасности.



В ходе совещания Путин сказал, что в России с 2019 года проводится реформа контрольно-надзорной деятельности количество проверок сократилось в пять раз. Также президент РФ отметил, что это одно из направлений нашей работы — особенно в сегодняшних условиях, для того чтобы создать хорошую обстановку, атмосферу для собственного, национального бизнеса, который мог бы закрыть освобождающиеся ниши.



Ранее Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.