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В России     07.01.2018 11:06

Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан

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Теги:  Путин  Рождество  поздравление 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Президент России Владимир Путин 7 января поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля

Президент в поздравлении отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви», «содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога». Владимир Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия.

Также на сайте Кремля сообщается, что «в Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал в Санкт-Петербурге на богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где был крещён его отец».

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Теги: 
Путин  Рождество  поздравление 

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