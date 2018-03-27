27 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово и утром во вторник возложил цветы у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в результате пожара в котором погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Президент России положил букет роз к стихийному мемориалу, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

