27 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 28 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, сообщает пресс-служба Кремля.



Сообщается, что на коллегии будут подведены итоги работы ведомства в 2018 году, а также определены основные направления работы на 2019 год.



Кроме того, сообщается, что в заседании примут участие руководители законодательных, исполнительных и судебных органов, а также представители общественности.