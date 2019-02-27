27 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 28 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что на коллегии будут подведены итоги работы ведомства в 2018 году, а также определены основные направления работы на 2019 год.
Кроме того, сообщается, что в заседании примут участие руководители законодательных, исполнительных и судебных органов, а также представители общественности.
15:12 В России Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
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