25 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщается на официальном сайте Кремля.



Гордеев возглавлял Воронежскую область с 2009 года.



Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев, ранее занимавший пост мэра Воронежа.