25 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщается на официальном сайте Кремля.
Гордеев возглавлял Воронежскую область с 2009 года.
Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев, ранее занимавший пост мэра Воронежа.
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