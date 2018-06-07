7 июня. Mossovetinfo.ru – Недопустимый рост цен на бензин был спровоцирован ошибками правительства в регулировании топливно-энергетической сферы, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу... Но надо признать, это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», - заявил Путин.
По словам Путина, некоторые меры правительства, привели к стимулированию вывоза сырой нефти за рубеж, что привело к росту цен на топливо внутри страны.
Путин отметил, что срочные меры позволили остановить рост цен на топливо и заявил, что к осени будут предприняты меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. В частности, отменено повышение акцизов на топливо, а в дальнейшем планируется их снижение.
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