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Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
24 февраля— Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких...
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18.02.2025, 15:53
Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
17 февраля— Mossovetinfo.ru — В ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях...
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11.02.2025, 11:34
До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвящё...