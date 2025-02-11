 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     24.02.2025 23:18

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  совещание  стратегия  отрасль  редкоземельные металлы 

24 февраля— Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов.

Во вступительном слове Президент отметил, что «это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса. И конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что для наращивания потенциала отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства - «Новые материалы и химия» и по итогам нацпроекта должен вырасти кратно объем продукции приоритетного стратегического направления.

В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев, заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

Фото: сайт Кремля

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  совещание  стратегия  отрасль  редкоземельные металлы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

23:18 В России Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

13:55 В мире Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным

11:14 Происшествия Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную в аэропорту

10:31 Мнения Украина вновь не готова заключить сделку с США - Bloomberg

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

Актуальные материалы

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru