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В России     21.06.2023 17:01

Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады - залога глобальной стабильности

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Теги:  Россия  ядерная триада  оружие  СВО  опыт  Путин  Кремль  стабильность  безопасность 

21 июня — Mossovetinfo.ru — В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла встреча Президента России Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, на которой Президент, в том числе, отметил важность развития ядерной триады, -сообщает пресс-служба Кремля.

"С учётом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать Вооружённые Силы.

Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой", - сказал Путин.

"В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А». В январе 2023 года на боевое дежурство, боевую службу вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах и оснащён новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", - также сообщил Путин, выступая в Кремле.

Напомним, что в ближайшие дни, по просьбе Президента Белоруссии Александра Лукашенко, тактическое ядерное оружие может быть размещено в этой стране. Для этого все готово, пока не рассматривается вопрос о размещении там стратегического ядерного оружия.

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Теги: 
Россия  ядерная триада  оружие  СВО  опыт  Путин  Кремль  стабильность  безопасность 

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