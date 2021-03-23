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В России     23.03.2021 10:18

Путин, скорее всего, не возглавит список ЕР на выборах в ГД - СМИ

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Теги:  Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  Единая Россия 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин скорее всего не возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента.

По данным издания, в администрации считают, что у ЕР хорошие выборные перспективы и без участия Путина в предвыборной компании в качестве главы списка.

На предстоящих выборах ЕР рассчитывает набрать не менее 45% голосов при явке в 45%, такие целевые показатели недавно обнародовал заместитель главы АП Сергей Кириенко. Однако, если Путин пойдет на выборы в качестве лидера списка ЕР, то такие показатели будут восприниматься как его личный результат. Это обесценит результаты предыдущих президентских выборов, на которых Путин набрал 76,7% голосов, а также итоги голосования за поправки в Конституцию (77,9% за поправки)

При этом, окончательное решение остается за самим президентом. По мнению экспертов, Путин может пойти на участие в партийном списке ЕР в случае каких-то серьезных проблем в экономике, либо по каким-либо собственным соображениям.

Координатор экспертного совета ЕР, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что решение о лидерах списка ЕР будет решать позднее, исходя из того, какие будут подобраны кандидаты, как будет выглядеть конкурентная среда, а присутствие Путина в списке может потребоваться в случае необходимости резко улучшить позиции партии перед выборами.

При этом, по мнению Костина, в том или ином виде Путин все равно поддержит партию власти.

«Не было кампании, где бы он ее не поддержал. А будет ли это личное представительство — посмотрим», - заявил Костин.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года. Голосование продлится в течение 3 дней.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  выборы  выборы в Госдуму-2021  Единая Россия 

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