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В России     22.01.2024 23:03

Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы

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Теги:  Путин  госслужба  кадровый резерв  указ 

22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», которым утверждаются положение о таком резерве и положение о предоставлении кандидатами в него сведений о доходах и имуществе. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, кандидаты будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню.Правительству поручено запустить информационную систему по кадровому резерву к 1 апреля, а с 1 июня начать оценку профессиональных знаний кандидатов. Эта обязанность возложена президентом на РАНХиГС.

Формирует резерв управление президента по госслужбе по рекомендациям должностных лиц администрации президента и правительства (данные лица определяются руководителями этих структур), руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов. Включение в резерв является добровольным, число его членов не ограничено.

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Теги: 
Путин  госслужба  кадровый резерв  указ 

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