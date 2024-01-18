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Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы
22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государстве...
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19.01.2024, 09:53
За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% - Хуснуллин
19 января — Mossovetinfo.ru — За последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23% сообщил Заместитель...
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18.01.2024, 07:19
ПВО уничтожили беспилотники над территориями Московской и Ленинградской областей
18 января — Mossovetinfo.ru — "18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую ...