Путин создал федеральный кадровый резерв госслужбы

22 января — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», которым утверждаются положение о таком резерве и положение о предоставлении кандидатами в него сведений о доходах и имуществе. Документ размещен на портале правовой информации.



Согласно указу, кандидаты будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню.Правительству поручено запустить информационную систему по кадровому резерву к 1 апреля, а с 1 июня начать оценку профессиональных знаний кандидатов. Эта обязанность возложена президентом на РАНХиГС.



Формирует резерв управление президента по госслужбе по рекомендациям должностных лиц администрации президента и правительства (данные лица определяются руководителями этих структур), руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов. Включение в резерв является добровольным, число его членов не ограничено.