Другие материалы
-
В России
29.01.2024, 11:30
Путин стал зарегистрированным кандидатом в президенты России
29 января — Mossovetinfo.ru — Постановление "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации В...
-
В России
29.01.2024, 09:20
ЦИК России 29 января рассматривает вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах президента
29 января — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации дей...
-
В России
27.01.2024, 12:16
Правительство одобрило изменения касающиеся легализации российских и иностранных документов
27 января — Mossovetinfo.ru — На заседании Правительства одобрен законопроект, который касается упрощения использо...