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В России     29.01.2024 11:30

Путин стал зарегистрированным кандидатом в президенты России

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Теги:  Путин  президент  выборы  ЦИК 

29 января — Mossovetinfo.ru — Постановление "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" 29 января 2024 года в 11 часов 22 минуты единогласно приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК). Проект постановления рассмотрен на заседании ЦИК, велась видиотрансляция.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что 22 января от кандидата Владимира Владимировича Путина были представлены все необходимые документы.

Из 315 тысяч подписей, в соответствии с процедурой были проверены 60 тысяч отобранных подписей. "Недействительными признаны 91 подпись. Недостоверных подписей не имеется", сообщила Бударина.

Сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина актеру Владимир Машков на заседании ЦИК вручено удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты Владимира Путина. Машков поблагодарил ЦИК, избирателей, поддержавших Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем и также сообщил, что в ближайшее время передаст удостоверение Путину.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Кандидатские удостоверения от ЦИК уже получили:
— Владислав Даванков (партия «Новые люди»);
— Леонид Слуцкий (партия ЛДПР);
— Николай Харитонов (партия КПРФ).

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Теги: 
Путин  президент  выборы  ЦИК 

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