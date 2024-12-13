Путин ставит задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник заявил о необходимости наращивания производства в России робототехнических комплексов и беспилотных систем различных типов, а также повышать их боевые и эксплуатационные характеристики.



«Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере, некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации», - сказал Путин.



Верховный главнокомандующий отметил что сейчас «ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска». «Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики», - сказал президент РФ.



Путин добавил что необходимо обучать операторов производство робототехнических комплексов и беспилотных систем, готовить их по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий.



Также на коллегии Минобороны министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем может быть завершено в третьем квартале 2025 года.



В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск - войска беспилотных систем. При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года, - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.

