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16.12.2024, 14:38
Путин ставит задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в понеде...
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14.12.2024, 08:28
В Ново-Огарёве состоялась встреча Путина с Назарбаевым
14 декабря — Mossovetinfo.ru — В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Н...
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13.12.2024, 08:17
Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов планируется расс...