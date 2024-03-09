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В России
13.03.2024, 09:29
Путин: у РФ не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же
13 марта — Mossovetinfo.ru — Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тог...
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В России
11.03.2024, 16:13
Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве от 1956 года
11 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 11.03.2024 № 40-ФЗ о денонсации...
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В России
09.03.2024, 08:45
Сегодня ночью Минобороны уничтожило 47 БпЛА
9 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c при...