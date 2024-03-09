Путин: у РФ не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же

13 марта — Mossovetinfo.ru — Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.



«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — сказал Путин.



Говоря о малых государствах Европы, он отметил, что в России к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. При этом Путин указал, что эти малые государства, призывающие «ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее» — это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают.



«А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно», — добавил президент.