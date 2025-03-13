18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) сказал, что в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества.
«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества», — заявил Путин.
По мнению президента, рассчитывать на полную свободу в мировой торговле, платежах и перетоках капитала не стоит, как было прежде, уже не будет.
«Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде — уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит. Как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей», — пояснил глава государства.
Также глава государства подчеркнул, что страны, хранящие на Западе свои резервные фонды, озаботились дальнейшими перспективами этих средств.
Президент сказал, что экономика России должна сама стать «тихой гаванью» для российского бизнеса и государству для этого «еще очень много нужно сделать».
«Задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России, конечно, нам еще очень много нужно сделать», — сказал Путин.
Также он потребовал не допускать сильного сокращения темпов роста экономики России.
«Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие. Это не 4,1%, ну там 2−2,5%. Но нужно же сделать так, чтобы обрушения, лишней заморозки не было. Тонкая вещь. Но, надеюсь, это получится», — отметил президент.
Президент высказал мнение, установки об условиях возвращения западного бизнеса на рынке России – с учетом новой рыночной ситуации, и поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел.
«Чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно. Ну, за такие же скромные деньги, так не должно быть, так не бывает. Рыночная ситуация уже другая, компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому. Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного тщательного рассмотрения», — сказал Путин.
Также Президент России в своем выступлении заявил, что вопросы приватизации необходимо обсуждать до тех пор, пока они не будут решены окончательно.
В январе 2025 года сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации
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