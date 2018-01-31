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В России     31.01.2018 17:39

Путин выступил с напутствием к российским спортсменам перед ОИ-2018

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Теги:  ОИ-2018  Олимпийские игры  Олимпиада  Владимир Путин  спорт 

31 января. Mossovetinfo.ru ¬– Президент России Владимир Путин встретился с российскими спортсменами, которые смогут принять участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Я очень рад вас видеть. Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда нужно для этого приложить», - сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

«Но вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или ещё с чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет», - подчеркнул президент России.

Путин отметил, что это создает совсем тяжелые условия для достижения результата: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить».

Президент России затронул тему недопуска российских спортсменов до международных соревнований: «…Мы исходим из того, что у нас состоится предметный разговор с нашими коллегами из международных организаций, мы сможем со всем этим разобраться».

В завершение своей речи глава Государства пожелал спортсменам удачи и не думать «ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм».

В декабре 2017 года Международный Олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие аккредитации Олимпийского комитета России (ОКР). Российским спортсменам разрешили поехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

При этом, в январе МОК значительно сократил список спортсменов, которые приглашены для участия на ОИ-2018. Причины, по которым многие российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, не допускаются до Игр, не сообщаются.

По итогам официальной регистрации спортсменов и официальных лиц для участия в Олимпийских играх, в составе делегации команды «Олимпийские спортсмены из России» в Пхенчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров.

Олимпийские Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.


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Теги: 
ОИ-2018  Олимпийские игры  Олимпиада  Владимир Путин  спорт 

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