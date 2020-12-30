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В России     31.12.2020 16:02

Путин выступил с самым длинным новогодним обращением

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Новый год  Новый год-2020 

31 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним обращением к гражданам России. Оно длилось шесть минут. Обращение уже увидели жители Камчатки, где наступила полночь.

«Год назад мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей», - отметил Путин.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь - и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», - заявил президент.

«Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания, - отметил Путин и предложил россиянам помечтать», - добавил Путин.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.



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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Новый год  Новый год-2020 

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