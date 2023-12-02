Путин: Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, работают по принципу "свой-чужой"

7 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», упрекнул европейские страны и США в отказе от рыночных принципов при появлении конкурентов, в том числе - в лице России.



«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Когда складывалась эта система так называемой глобализации, мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чём тогда говорилось: все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открытые, нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идеям мирового развития. Как только появились конкуренты – хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать – и всё. Вот вам все принципы.



Сегодня уже пошли дальше. Их усилиями перечёркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности. Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой – чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с «Северными потоками». Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах.



Кому нужны такие правила? Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и прежде всего, конечно, самим Западом. Кстати, финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована», - передает слова Путина пресс-служба Кремля.



Также Путин сказал, что способных остановить дальнейшее развитие России сил в мире не осталось.



«Мы должны действовать широким фронтом, идти и смотреть только вперед. Прежде всего, в образовательной сфере, которая стала главным фактором роста экономики. Никто не сможет затормозить или остановить наше развитие», — сказал он.



14-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!» проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики»