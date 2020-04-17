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В России
17.04.2020, 19:47
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Риски, связанные с коронавирусом, остаются очень высокими, пик заболеваемости в России еще не пройден, заявил президент России Владимир Путин во время совещания о ходе ...
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В России
17.04.2020, 15:59
В России 80% заразившихся коронавирусом моложе 60 лет - Роспотребнадзор
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 80% заразившихся коронавирусом в России – граждане моложе 60 лет, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, 5% заболевших – дет...
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В России
17.04.2020, 15:01
Прирост заболевших коронавирусом в России составляет менее 20% в сутки - Роспотребнадзор
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия сохраняет медленный и плавный прирост заболевших коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора. «Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень пл...