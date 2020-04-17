17 апреля. Mossovetinfo.ru – Риски, связанные с коронавирусом, остаются очень высокими, пик заболеваемости в России еще не пройден, заявил президент России Владимир Путин во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.



«Пик еще не пройден. Число заболевших растет не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», - заявил президент.



В связи с этим, по словам Путина, необходимо располагать всеми необходимыми резервами. Даже если они не понадобятся в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов, связанный с пандемией.



В ходе совещания глава страны поручил к 28 апреля завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом, а также укомплектовать коронавирусные стационары всем необходимым оборудованием и медицинскими кадрами.