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В России     19.12.2024 17:21

Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

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Теги:  Путин  прямая линия  пресс-конференция  Россия  Ельцин  страна  безопасность  СВО  Минские соглашения 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Путин Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что выполнил поручение бывшего главы государства Бориса Ельцина беречь Россию, а страна отошла от края пропасти.

«Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», - сказал Путин, отвечая на вопрос, смог ли он уберечь страну, как просил его Ельцин при передаче власти.

«Я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая ее по плечу для того, чтобы использовать в своих целях», - сказал Путин.

Также Президент РФ Владимир Путин считает, что решение о начале СВО надо было принимать раньше 2022 года и готовиться к такому решению заранее.

«Вы знаете, если бы можно было посмотреть, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше», - заявил Путин.

«И второе: зная об этом, нужно просто было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», - добавил Путин.

Путин сказал что события в Крыму в 2014 году были спонтанными «и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится».

Россия, по словам Путина, увидела, что ее обманули по поводу Минских соглашений: Киевские власти прямо заявили о том, что они не будут исполнять Минские соглашения, а также «заявились и претензии на какое-то оружие массового уничтожения».

Президент подчеркнул, что дальше Россия просто не могла оставаться в том состоянии, в котором она находилась. «Восемь лет продолжалась там война и бойня, уничтожение людей в Донбассе. Ничего не происходит, отказались от Минских соглашений. И более того, мы увидели, что началось просто военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией», - сказал Путин. «Вынудили нас к этим действиям. Если бы знать, что произойдет, заранее, надо было бы, конечно, проводить системную такую серьезную подготовку. Я бы это и имел в виду», - отметил президент России.

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Теги: 
Путин  прямая линия  пресс-конференция  Россия  Ельцин  страна  безопасность  СВО  Минские соглашения 

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