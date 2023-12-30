 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     18.01.2024 07:19

ПВО уничтожили беспилотники над территориями Московской и Ленинградской областей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БпЛА  беспилотник  атака  Минобороны  Собянин 

18 января — Mossovetinfo.ru — "18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале в 2:28 мск.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Также мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале в 1:42 мск. сообщил, что "сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БпЛА  беспилотник  атака  Минобороны  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:19 В России ПВО уничтожили беспилотники над территориями Московской и Ленинградской областей

07:06 Город (Москва и область) Собянин: участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей

18:49 Общество Стартовали праймериз в Мосгордуму 2024 - «Справедливый кандидат»

07:34 В мире Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии

07:09 Город (Москва и область) Виртуальные лаборатории МЭШ позволяют проводить и повторять эксперименты - Собянин

Актуальные материалы

14:47 Город (Москва и область) Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

10:26 Общество Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru