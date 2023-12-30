ПВО уничтожили беспилотники над территориями Московской и Ленинградской областей

18 января — Mossovetinfo.ru — "18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале в 2:28 мск.



"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.



Также мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале в 1:42 мск. сообщил, что "сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".