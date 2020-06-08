Другие материалы
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В России
08.06.2020, 09:23
В России проведено более 13 миллионов тестов на коронавирус
8 июня. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 13 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в России проведено 294 тысячи тестов. Под...
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В России
08.06.2020, 08:05
Работодателей могут обязать отдавать предпочтение россиянам
8 июня. Mossovetinfo.ru – Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. Издание отмечает, что власт...
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В России
08.06.2020, 07:54
В Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
8 июня. Mossovetinfo.ru – Законопроект о почасовой оплате труда разработали в государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости. Авторами документа являются представители ЛДПР. Законопроект...