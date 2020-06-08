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В России     08.06.2020 08:05

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение россиянам

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Теги:  работа  законы  работодатели 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.

Издание отмечает, что власти проводят консультации насчет введения «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места»

Закон на данный момент не обязывает работодателей отдавать предпочтение россиянам, однако для ряда отраслей существуют квоты на число иностранцев, которых можно нанять на работу.


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Карта места

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Теги: 
работа  законы  работодатели 

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