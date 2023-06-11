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В России
14.06.2023, 13:03
Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера
14 июня — Mossovetinfo.ru — Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвыч...
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В России
12.06.2023, 08:52
Подписан контракт между добровольческим отрядом «Ахмат» и Минобороны России
12 июня — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядк...
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В России
11.06.2023, 19:45
94 российских военнослужащих возвращены из плена после переговоров — Минобороны
11 июня — Mossovetinfo.ru — Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих, — сообщает Минобороны. "...