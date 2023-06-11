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В России     14.06.2023 13:03

Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера

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Теги:  Каховская ГЭС  ЧС  МЧС  Разрушение  Херсонская область  чрезвычайная ситуация 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера (ЧС), — заявил глава МЧС России Александр Куренков, — по оперативной оценке ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей, — сообщает Telegram-канал МЧС.

14 июня глава МЧС России Александр Куренков провел заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области стала основанием для федерального уровня реагирования.

”Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", —заключил глава МЧС России Александр Куренков по итогу заседания.

Координация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации будет осуществляться Правкомиссией.

Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена 6 июня. Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, заявил в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин 7 июня. Тогда же Путин сказал, что варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Теги: 
Каховская ГЭС  ЧС  МЧС  Разрушение  Херсонская область  чрезвычайная ситуация 

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