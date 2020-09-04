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В России     04.09.2020 08:52

Регионам запретят снижать прожиточный минимум

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Теги:  прожиточный минимум  Правительство РФ 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Запрет будет работать в тех случаях, когда размер нового прожиточного минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

В каждом российском регионе прожиточный минимум свой, он высчитывается ежеквартально, на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен.

Правительство намерено запретить понижение прожиточного минимума даже в тех случаях, когда потребительская корзина подешевеет.
Данная мера позволит гражданам избежать сокращения социальных выплат и МРОТ.

Кроме того, в правительстве планируют изменить методику расчета прожиточного минимума. Он будет определятся в целом по России исходя из стоимости базового набора продуктов, а для регионов введут специальный коэффициент. Коэффициент будет рассчитываться из соотношения федерального прожиточного минимума и медианного дохода в регионе.


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Теги: 
прожиточный минимум  Правительство РФ 

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