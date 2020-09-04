4 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.



Запрет будет работать в тех случаях, когда размер нового прожиточного минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.



В каждом российском регионе прожиточный минимум свой, он высчитывается ежеквартально, на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен.



Правительство намерено запретить понижение прожиточного минимума даже в тех случаях, когда потребительская корзина подешевеет.

Данная мера позволит гражданам избежать сокращения социальных выплат и МРОТ.



Кроме того, в правительстве планируют изменить методику расчета прожиточного минимума. Он будет определятся в целом по России исходя из стоимости базового набора продуктов, а для регионов введут специальный коэффициент. Коэффициент будет рассчитываться из соотношения федерального прожиточного минимума и медианного дохода в регионе.