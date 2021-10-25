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В России     25.10.2021 10:32

Регионы России могут заплатить 33,74 млрд руб. за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

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Теги:  Электроэнергия  цены  субсидирование 

25.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Оптовый энергорынок (европейская часть РФ, Урал и Сибирь) может заплатить 33,74 млрд руб. за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке в следующем году. Это сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которые будут рассмотрены правкомиссией по электроэнергетике во вторник, 26 октября.

«В 2022 году суммарный платеж оптового энергорынка за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке может составить около 34 миллиарда рублей», — сообщает издание.

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Теги: 
Электроэнергия  цены  субсидирование 

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