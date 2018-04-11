Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     11.04.2018 15:03

Решение вопроса о повышении пенсионного возраста назрело, нужно определяться - Медведев

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Медведев  Медведев  пенсии  пенсионный возраст 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Решение вопроса о повышении пенсионного возраста в России назрело, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я думаю, такого рода решения уже назрели. Вопрос нужно обсуждать и нужно определяться. Не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений», - сказал Медведев в Госдуме после выступления с отчетом о работе правительства.

Он подчеркнул, что нужно опираться на существующие реалии, обратив внимание на то, что сейчас в стране принципиально другая продолжительность жизни по сравнению с 30-ми годами прошлого века, когда был установлен пенсионный возраст.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Медведев  Медведев  пенсии  пенсионный возраст 

Возврат к списку

Лента новостей

15:03 В России Решение вопроса о повышении пенсионного возраста назрело, нужно определяться - Медведев

14:50 Мнения Отношения США и России сейчас хуже, чем когда-либо - Трамп

14:41 В мире Трамп об ударах по Сирии: США будут использовать новые и умные ракеты

13:57 Общество Настасья Кински вошла в жюри 40-го Московского международного кинофестиваля

13:38 Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении командира пожарного звена, работавшего на пожаре в ТЦ в Кемерово

Актуальные материалы

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru