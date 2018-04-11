Решение вопроса о повышении пенсионного возраста назрело, нужно определяться - Медведев

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Решение вопроса о повышении пенсионного возраста в России назрело, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Я думаю, такого рода решения уже назрели. Вопрос нужно обсуждать и нужно определяться. Не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений», - сказал Медведев в Госдуме после выступления с отчетом о работе правительства.



Он подчеркнул, что нужно опираться на существующие реалии, обратив внимание на то, что сейчас в стране принципиально другая продолжительность жизни по сравнению с 30-ми годами прошлого века, когда был установлен пенсионный возраст.