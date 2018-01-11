Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     11.01.2018 15:15

Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг годового максимума

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  Владимир Путин  рейтинги 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) электоральные рейтинги доверия политикам.

В рейтинге доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в декабре достиг годового максимума – 57,7 процента (по среднему за неделю с 18 по 24 число), в последнюю рабочую неделю он составил 56,8 процента(с 25 по 29 декабря).

Второе место по-прежнему занимает Сергей Шойгу (18,0%). На фоне снижения показателя Дмитрия Медведева (до 12,9 процента в конце года), третью строчку рейтинга занял Сергей Лавров (13,3 процента).

Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский – по данным за 25-29 декабря 29,4 процента опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Кроме того, фиксируется значительный рост антирейтинга Ксении Собчак (с 8,9 процента в начале декабря до 14,3 процентав конце) – по итогам года она вошла в ТОП-3.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  Владимир Путин  рейтинги 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

00:42 ЧП, криминал В ДТП с участием трех машин на МКАД заживо сгорели два человека

23:03 Экология Мусор из Москвы планируют вывозить в другие регионы минуя Подмосковье

22:28 Власть Прокуратура добивается возврата государству 3,4 га береговой полосы Москвы-реки в районе пос. Горки-10

20:09 В России Путин заявил о желании США видеть Навального в руководстве России

19:09 Город Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве

Актуальные материалы

12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru