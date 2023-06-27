Режим ЧС введен в районе Тувы после госпитализации мужчины с диагнозом "сибирская язва"

30 июня — Mossovetinfo.ru — Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали мужчину с диагнозом "сибирская язва", по данным Минздрава республики, состояние пациента оценивается как тяжелое.

"Постановлением и. о. председателя администрации Барун-Хемчикского района от 30 июня на территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, дезинфекцию.

