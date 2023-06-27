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В России
30.06.2023, 12:01
Режим ЧС введен в районе Тувы после госпитализации мужчины с диагнозом "сибирская язва"
30 июня — Mossovetinfo.ru — Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали ...
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В России
28.06.2023, 23:41
Правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
28 июня — Mossovetinfo.ru — В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль эконом...
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27.06.2023, 14:10
Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну
27 июня — Mossovetinfo.ru —Военнослужащие и сотрудники спецслужб, противодействовавшие попытке мятежа 24 июня, защит...