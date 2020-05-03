3 мая. Mossovetinfo.ru – Режим ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, может быть ослаблен после 12 мая, если до этого срока ограничения не будут нарушаться, заявила в телепердаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По словам Поповой, ограничения могут быть ослаблены или сняты исходя из оценки эпидемиологической ситуации.



«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо (ограничения) усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», - заявила Попова.



На 3 мая в России зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 16 639 человек. Умерло 1 280 человека.